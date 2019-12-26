Более 20% российских компаний столкнулись с нехваткой сотрудников

В 2020 году в некоторых российских компаниях могут появиться новые рабочие места. Как выяснил опрос, 24% работодателей испытывают нехватку сотрудников и хотят расширить свой штат.

Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру», если о расширении задумываются 24% опрошенных, то 17% компаний, наоборот, хотят сократить количество рабочих мест в следующем году.

При этом 39% россиян рассказали, что в 2020-м готовы обучать своих сотрудников, а открывать новые направления намерены 26% компаний. Одного направления в бизнесе собираются придерживаться 17% респондентов.

Ввести систему премий могут 18% работодателей, а нематериальные бонусы могут появиться у 14% отвечавших. Также специалисты сервиса выяснили, что 13% хотят увеличить бюджет на рекламу. О его сокращении задумываются всего 7% компаний.

Исследование проводилось среди 400 российских компаний, работающих во всех округах страны. В опросе участвовали рекрутеры, HR-директора и руководители фирм, которые могли назвать несколько вариантов ответа.

Ранее проект SkillFаctory составил календарь «вымирания профессий» на 2020 год. Первыми в списке оказались журналисты, профессора и консьержи.