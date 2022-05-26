Более 20% россиян решили отказаться от соцсетей с марта 2022 года

Опрос сервиса сквозной аналитики Calltouch показал, что более 20% российских граждан решили отказаться от использования социальных сетей с марта 2022 года. Об этом сообщила «Газета.ru».

Еще 16% респондентов заявили, что стали проводить в интернете вдвое меньше времени, чем раньше.

«Свободное время, которое появилось после отказа от соцсетей, опрошенные россияне чаще всего занимают общением с семьей и друзьями — так ответили 27%», — говорится в исследовании.

Примерно 12% россиян заявили, что после отказа от соцсетей стали больше уделять времени чтению, 10% переключились на хобби, 9% начали больше времени проводить на свежем воздухе, а 8% решили заняться самообразованием.

По словам коммерческого директора Calltouch Артура Саркисяна, уменьшение доли пользователей в социальных сетях связано, прежде всего, с блокировкой в России тех самых сетей. Люди стали реже посещать площадки из-за неудобства использования VPN.