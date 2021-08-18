Более 20% россиян поддержали идею переноса столицы в Сибирь

Специалисты сервиса SuperJob провели опрос, в ходе которого выяснилось, что 22% россиян поддерживают идею переноса столицы России в Сибирь. Результатами исследования поделился RT.

22% опрошенных выступают за строительство в Сибири нескольких крупных городов и перенос столицы. Они считают, что это поспособствует экономическому и демографическому развитию Сибири.

Еще 30% не хотят переносить столицу, но поддерживают строительство городов.

Есть и те, кто высказались против идеи — это 27% опрошенных. Они считают, что проект потребует неоправданно больших расходов.

Построить несколько крупных научно-экономических центров в Сибири и перенести туда столицу ранее предложил глава Минобороны Сергей Шойгу.