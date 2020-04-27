Более 20% россиян начали подрабатывать во время самоизоляции

Пандемия коронавируса привела к потере работы многих россиян. В связи с этим граждане начали искать новый способ заработка. Как показал опрос, подработку уже взяли 21% людей.

Исследование провели специалисты сервиса по поиску работы. Они выяснили, что 21% россиян начали подрабатывать, так как у них нет основного места работы. Еще 12% ответивших рассказали, что начали зарабатывать дополнительно, чтобы увеличить свой общий доход.

Пока не смогли найти подработку 42% респондентов, пишет РИА «Новости». Не нуждаются в дополнительных деньгах 18% россиян. Эти люди отметили, что их устраивает имеющаяся работа. Остальные 7% граждан не ищут подработку из-за нехватки на нее времени.

Всего в опросе участвовали более 3,5 тысячи пользователей. Исследование проводилось в апреле среди жителей всех российских регионов.

Сейчас во многих регионах страны не работают кинотеатры, музеи, кафе и другие заведения. Действует режим самоизоляции, при котором выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. Это необходимо для борьбы с распространением коронавируса. По данным на 26 апреля, COVID-19 в России болеют 80 949 человек. Вылечились 6767 пациентов, погибли — 747.