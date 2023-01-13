Общество 13 января 2023, 12:43 Более 20 рейсов задержали в петербургском аэропорту Пулково из-за сильного ветра

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Вылет 24 рейсов задерживается в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Самолеты не могут вылететь из-за плохих погодных условий в виде сильного ветра, сообщили «Невские новости» со ссылкой на информацию на онлайн-табло аэропорта.

Отмечается, что в связи с этим пришлось отменить вылет девяти рейсов. Задержки в расписании не касаются рейсов на прилет.

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Пассажиры рейсов в Москву, Ставрополь и Сочи прилетят с опозданием.

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