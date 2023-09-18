18 сентября 2023, 11:34
Более 20 рейсов задержали в аэропортах Москвы
«Яндекс. Расписание»: около 25 рейсов задержали в аэропортах Москвы
По крайней мере 25 авиарейсов задержали или отменили в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Об этом стало известно из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, утром 18 сентября в аэропорту «Внуково» задержали три рейса и отменили два. В «Домодедово» задержали 11, еще три отменены. В «Шереметьево» вылет отложили у четырех рейсов, еще два не состоялись.
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О причинах задержек и отмен информации не поступало.
Накануне ночью в аэропортах столицы также задержали около 30 вылетов.
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