Более 20 рейсов отменили и задержали в Москве из-за тумана | 360°

Общество 18 сентября 2022, 09:28 Поделиться Telegram

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Viber Более 20 рейсов отменили и задержали в Москве из-за тумана В московских аэропортах из-за тумана задержали и отменили 21 рейс РИА «Новости»

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Сильный туман в Москве стал причиной отменены и задержки 21 рейса в столичных аэропортах. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Бортам не дают добро на посадку из-за плохой видимости. Отмечается, что пяти самолетам не разрешили приземлиться в аэропорту Внуково.

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Сильный туман наблюдается в Москве с утра в воскресенье. По прогнозам метеорологов, он рассеется днем. Но погода испортится. Дожди и похолодание принесет в Москву атмосферный фронт.

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Ранее сообщалось, что Международный аэропорт Толмачево в Новосибирске из-за густого тумана задержал вылет девяти бортов, а восемь самолетов отправил на запасные аэродромы Красноярска и Барнаула. На парковках аэропорта из-за задержки рейсов возникли гигантские пробки. Водителям, которые ждали пассажиров, приходилось по несколько часов кружить вокруг Толмачево. Самолеты также не смогли приземлиться в аэропорту Перми из-за густого тумана.

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