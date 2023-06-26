Общество 26 июня 2023, 08:50 Более 20 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах Unsplash

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В Москве сегодня задержали и отменили более 20 рейсов. Это следует из данных аэропортов, предоставленных сервисом «Яндекс.Расписание».

В Шереметьево задержали пять рейсов и отменили еще один, в Домодедово восемь рейсов прилетят с опозданием, а трех не будет вовсе. Еще пять рейсов задержали в Шереметьево. В большинстве случаев опоздание составляет не более часа. Однако, к примеру, самолет авиакомпании El Al до Тель-Авива вместо 11:10 вылетит из Домодедово в 14:50. А рейс S7 до Пензы состоится раньше графика — в 12:30 вместо 15:15. Самолет Turkish Airlines до Антальи вылетит из Внуково в 15:30 вместо 12:45.

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Причины изменений в расписании не сообщаются.

Ранее, 22 июня, в трех московских аэропортах отменили и задержали 29 рейсов. Например, во Внуково тогда перенесли семь рейсов и отменили еще шесть, в Домодедово — перенесли 10 и задержали четыре. Причины также не назывались. Погодные условия в столице вполне способствовали полетам.