Более 20 рейсов отложили из-за сильного тумана в Красноярске

Причиной задержки 24 рейсов в аэропорту Красноярска стали сильный туман. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Было задержано 24 рейса, 13 ушли на запасные [аэропорты] в Толмачево, Абакан и Кемерово. В основном задержка на прилет, так как вылетают рейсы без проблем», — рассказали в пресс-службе.

При этом аэропорт работает в штатном режиме и взлетающим лайнерам непогода не мешает, уточнил «Мускун.fm».

Международный аэропорт Красноярска — один из важнейших авиатранспортных узлов Дальнего Востока и Сибири. Пассажиропоток воздушной гавани в 2019 году составил свыше 2,5 миллиона пассажиров.