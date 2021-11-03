Более 20 пар москвичей решили пожениться на Новый год

Более 20 пар москвичей хотят пожениться в канун Нового года, 31 декабря. Об этом RT рассказали в Управлении ЗАГС столицы.

«В двух столичных Дворцах бракосочетания, которые будут открыты накануне Нового года, занято около 40% мест. Мы наблюдаем повышение активности подачи заявлений с приближением к новогодней дате», — сообщили в пресс-службе загс.

А за последние 10 лет в Москве 31 декабря сочетались браком около трех тысяч пар.