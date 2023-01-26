Общество 26 января 2023, 18:57 Более 20 нижегородцев погибли на железных дорогах в 2022 году

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Жертвами несчастных случаев на железных дорогах в Нижегородской области в 2022 году стали 24 человека, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГЖД.

Отмечается, что показатель смертности на железных дорогах в регионе по сравнению с 2021 годом снизился. Тогда в области произошло 26 несчастных случаев со смертельным исходом.

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Основной причиной трагедий стало хождение по ж/д путям перед приближающимся поездом