Более 20 млрд рублей дополнительно выделили медикам в России

Правительство России направит еще почти 22 миллиарда рублей на выплаты медицинским работникам. Не останутся без дополнительной поддержки и соцработники. Кабмин выделил им более 1,8 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«На поддержку медицинских работников направят еще почти 22 миллиарда рублей. Более 321 миллиона рублей пойдет на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства. Еще свыше 1,8 миллиарда рублей — работникам социальных учреждений», — сообщил сайт правительства РФ.

Сейчас дома престарелых и интернаты для инвалидов работают в особом режиме из-за неблагоприятной эпидемической обстановки. Сотрудники временно живут на территории таких учреждений. Смена длится две недели.

Деньги медики и социальным работникам поступят из резервного фонда правительства. Поддержать тех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом, распорядился президент России Владимир Путин.