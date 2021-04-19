Более 20 кошек погибли от голода в запертой челябинской квартире

Более 40 кошек оказались заперты в одной из квартир в Челябинске на долгий срок из-за отсутствия хозяйки. Волонтеры отметили, что более 20 животных уже погибли от голода. В пресс-службе ГУМВД России по региону сообщили РИА «Новости», что правоохранители начали проверку этой информации.

«Сообщение зарегистрировано в отделе полиции „Советский“. Материалы направлены в службу участковых уполномоченных. Полиция проводит проверку по данному факту», — процитировало агентство сообщение пресс-службы ведомства.

О случившемся стало известно из поста в сообществе «ВКонтакте», которое оказывает помощь кошкам Челябинска. Местная жительница обратилась к волонтерам группы и рассказала, что ее соседка не появлялась в квартире два месяца — все это время там оставались заперты более 40 кошек.

Собеседница уточнила, что спасатели открыли квартиру — в ней нашли порядка 30 живых животных и еще около 20 — мертвых. По ее словам, в квартире обнаружился ужасный беспорядок и сильный неприятный запах. Кроме того, из-за отсутствия питания оголодавшие животные начали поедать друг друга.

Волонтер Марина Щиковская рассказала РИА «Новости», что информация о запертых в квартире кошках появилась 6–7 апреля — волонтеры занялись этим делом уже 8 апреля. Они забрали животных и поместили их в ветеринарную клинику — сейчас живы 16-17 кошек. Щиковская отметила, что все они больны и истощены, некоторые получили серьезные повреждения. Нескольким кошкам нужно удалять глаза, у одной выявили перелом лапы, а у другой — черепно-мозговую травму.