Общество 07 февраля 2023, 18:36 Более 20 домов снесли на юго-западе Москвы по программе реновации

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По программе реновации в Юго-Западном административном округе Москвы снесли 25 домов. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

При демонтажной работе в ветхих зданиях специалисты применяли технологию «умного сноса», она характеризуется экологичностью и безопасностью. «Умный снос» также позволяет сохранить максимальное количество деревьев.

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Отмечается, что всего по программе реновации в столице демонтировали 156 домов.

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