Общество 12 марта 2024, 17:09 Более 20 человек погибли на производстве в Пермском крае за 2023 год

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Министерство труда и социального развития Пермского края опубликовало статистику по количеству несчастных случаев на производстве за 2023 год. Об этом сообщило Ura.ru.

Так, за указанный период в регионе зафиксировали 92 происшествия с тяжелыми последствиями. В результате ЧП погибли 26 работников.

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Чаще всего травмы получали сотрудники сфер промышленности, строительства, транспортировки, а также лесного и сельского хозяйств.