Более 2 тысяч жителей Удмуртии заявили об укусах животных с начала года

Более двух тысяч жителей Удмуртии обратились в больницы с начала года с жалобами на укусы собак или диких животных. Об этом сообщило издание Udm-info со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Отмечается, что показатель обращаемости в медучреждения по поводу укусов собак остался на уровне прошлого года — 138,3 на 100 тысяч населения. При этом за последние несколько лет таких обращений стало меньше. Единственным способом обезопасить себя после укуса беспризорной собаки или дикого животного является комплекс прививок от столбняка и бешенства, написал сайт kp.ru.