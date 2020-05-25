Более 2 тысяч случаев COVID-19 выявили у беременных в России

Врачи выявили более двух тысяч зараженных коронавирусом беременных жительниц России. У инфицированных женщин рождаются здоровые дети, однако они могут подхватить 2019-nCoV при контакте с матерью.

«В нашей стране вот, например, на сегодняшний день, я специально посмотрела цифры, 2561 беременная с коронавирусной инфекцией. Из них подтвержденный по всем тестам диагноз — 2035 [случаев]», — заявила в эфире телеканала «Россия 1» главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян.

По словам профессора Адамян, дети появляются на свет здоровыми, однако не исключено, что младенцы могут подхватить новый вирус сразу после родов, во время контакта с зараженной матерью. Ни один ребенок или роженица не умерли.

Медики не доказали возможность передачи коронавируса плоду внутри утробы. По словам Адамян, после родов ребенка необходимо моментально изолировать от зараженной матери и не класть его к ней на грудь. Младенца необходимо обследовать, хотя на данный момент есть стопроцентная гарантия, что ребенок появляется на свет стерильным.

За минувшие сутки российские медики выявили еще 8946 случаев COVID-19. Всего в России зафиксировали 353 427 зараженных коронавирусом. Умерли 3633 человека.