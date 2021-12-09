Более 2 млрд рублей направили в Краснодарский край для поддержки системы здравоохранения

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о предоставленной денежной помощи региону, которая была получена из федерального бюджета. По его словам, в край было направлено 2,2 миллиарда рублей. Все эти средства пойдут на поддержку системы здравоохранения и борьбу с коронавирусом, написала «Политика сегодня».

«Больницы и поликлиники в муниципалитетах испытывают большие нагрузки. Финансовая поддержка федерального центра поможет усилить их работу, а значит сделать медицинскую помощь еще более оперативной, качественной и доступной», — отметил Кондратьев.

Постановление о выделении средств для поддержки системы здравоохранения в российских регионах было подписано 7 декабря премьер-министром Михаилом Мишустиным. Суммарно субъекты РФ получат 89 миллиардов рублей.