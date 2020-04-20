Более 2 миллионов тестов на коронавирус сделали в России

Для выявления новой коронавирусной инфекции в России сделали более двух миллионов тестов. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Как написало РИА «Новости», 103 тысячи тестов сделали за сутки. Под медицинским наблюдением находятся 135 тысяч человек.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что российские медики за время пандемии осмотрели более пяти миллионов человек. Людей с симптомами ОРВИ, которые прилетели из других стран, госпитализируют. Таких, по подсчетам ведомства, оказалось 41 719.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. Первым заболевшим стал житель китайского Уханя. Позже 2019-nСоV распространился по всему миру. По последним данным, в России 42 853 человека заразились коронавирусом. Его жертвой стал 361 россиянин, еще 3291 вылечился.

Ранее переболевшие рассказали о симптомах коронавируса. Это высокая температура, сильный кашель и потеря обоняния. По словам жительницы Зеленограда Евгении, болезнь протекала очень тяжело. На протяжении пяти дней у нее держалась температура 39,6. Она отметила, что ей было больно дышать.