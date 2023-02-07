Общество 07 февраля 2023, 16:42 Более 2 миллионов рублей собрали на благотворительном аукционе в Нижегородской области

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В Нижегородской области на выставке «Арт Мир» прошел традиционный благотворительный аукцион. Всего удалось собрать более двух миллионов рублей, сообщила «Нижегородская правда».

Свои творческие работы на безвозмездной основе представили 16 художников, один из которых являлся представителем Индии.

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Отмечается, что вырученные на аукционе средства направят в благотворительный фонд «Хоккей для всех». Также благодаря финансовой помощи местных меценатов в регионе появятся три команды по следж-хоккею.

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