18 апреля 2024, 15:14
Более 2 миллионов «квадратов» дорог отремонтировали в Нижнем Новгороде за пять лет
Более двух миллионов квадратных метров дорожного полотна восстановили в Нижнем Новгороде за пять лет. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на городское управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей (ГУММиД).
Такой объем работ удалось выполнить благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Одна из целей программы — повышение качества жизни населения, отметил директор организации Андрей Левдиков.
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По его словам, в первую очередь специалисты занимаются состоянием путей, ведущих к школам, больницам и детским садам.
Дороги
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