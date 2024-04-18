Общество

18 апреля 2024, 15:14

Более 2 миллионов «квадратов» дорог отремонтировали в Нижнем Новгороде за пять лет

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Более двух миллионов квадратных метров дорожного полотна восстановили в Нижнем Новгороде за пять лет. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на городское управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей (ГУММиД).

Такой объем работ удалось выполнить благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Одна из целей программы — повышение качества жизни населения, отметил директор организации Андрей Левдиков.

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По его словам, в первую очередь специалисты занимаются состоянием путей, ведущих к школам, больницам и детским садам.

Дороги

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