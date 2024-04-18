Более 2 миллионов «квадратов» дорог отремонтировали в Нижнем Новгороде за пять лет

Более двух миллионов квадратных метров дорожного полотна восстановили в Нижнем Новгороде за пять лет. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на городское управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей (ГУММиД).