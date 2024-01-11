Общество 11 января 2024, 13:44 Более 2 миллиардов рублей выделят на ремонт Театра Горького во Владивостоке

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Приморский академический краевой драматический театр имени Горького отремонтируют во Владивостоке. На эти цели направят 2,3 миллиарда рублей, сообщило агентство PrimaMedia.

Отмечается, что работы запланированы в рамках долгосрочного плана комплексного развития Владивостокской агломерации. Реконструкция театра будет проходить с 2026-го по 2030 год.

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Как сообщил RT, также в городе намерены модернизировать «Матросский клуб» и центр «Эрмитаж».