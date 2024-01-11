11 января 2024, 13:44
Более 2 миллиардов рублей выделят на ремонт Театра Горького во Владивостоке
Приморский академический краевой драматический театр имени Горького отремонтируют во Владивостоке. На эти цели направят 2,3 миллиарда рублей, сообщило агентство PrimaMedia.
Отмечается, что работы запланированы в рамках долгосрочного плана комплексного развития Владивостокской агломерации. Реконструкция театра будет проходить с 2026-го по 2030 год.
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Как сообщил RT, также в городе намерены модернизировать «Матросский клуб» и центр «Эрмитаж».
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