Общество 06 марта 2023, 18:56 Более 2 миллиардов рублей выделят на реализацию программы переселения из аварийного жилья в Амурской области

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В текущем году обладателями новых квартир в Амурской области станут 357 семей. На новое жилье для переселенцев из аварийных домов муниципалитетам выделят более двух миллиардов рублей, сообщил сайт kp.ru.

За последние три года новое жилье получили 5400 местных жителей. На сегодняшний день в регионе продолжается строительство 21 многоэтажки.

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Отмечается, что жители области получают квартиры с чистовой отделкой, благоустроенной дворовой территорией и детскими площадками.

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