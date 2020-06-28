Более 19 млн тестов на коронавирус провели в России

«По состоянию на 27 июня проведено 19 044 954 исследования, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор для организации эффективных противоэпидемических мер издал более 270 нормативных, методических и рекомендательных документов. Специалисты ведомства продолжают контролировать ситуацию с коронавирусом, несмотря на улучшение показателей.

Пандемия нового вируса в России в начале лета постепенно пошла на спад. Региональные власти стали поэтапно отменять ограничения. Россияне возвращаются к обычной жизни, однако коронавирус пока не отступил, поэтому в стране действует масочный режим. В целях безопасности необходимо по-прежнему соблюдать социальную дистанцию и избегать массового скопления людей.

Всего российские медики выявили 634 437 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 9073 человека.