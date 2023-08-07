Общество 07 августа 2023, 13:08 Более 19 миллиардов рублей выделили на развитие бизнеса в Москве Мэр Москвы Собянин: на развитие малого и среднего бизнеса выделили более 19 млрд рублей Сайт мэра и правительства Москвы

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Более 19 миллиардов рублей с начала года выделили на развитие бизнеса в Москве. Подробнее о мерах поддержки рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Выделили больше 19 миллиардов рублей на развитие малого и среднего бизнеса с начала года. Помощь получили свыше 2,5 тысячи предприятий столицы. Сергей Собянин

Мэр добавил, что предприниматели смогут получить поручительства для займов, сниженные ставки по кредитам, гранты на покупку оборудования.

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Он уточнил, что в этом году гранты на развитие городских ферм одобрили 11 компаниям. Также в июне заключили два первых договора на кредитование под залог интеллектуальной собственности.

Так, институт нефтегазовых технологий «ГеоСпектр» получил 16,3 миллиона рублей на покупку оборудования, а разработчик программного обеспечения для медучреждений «Интерин-Технологии» привлек 50 миллионов рублей.

Кроме того, в Москве запустили сервис «Деловые партнеры». В нем разместили инструменты, позволяющие предпринимателям продвигать товары, проводить конференции и оптимизировать бизнес-процессы.