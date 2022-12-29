Общество 29 декабря 2022, 18:33 Более 18 миллионов пассажиров обслужит аэропорт Пулково до конца года

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Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурга с начала и до конца 2022 года обслужит более 18 миллионов пассажиров. Об этом сообщил Telegram-канал «Ъ-СПб».

По данным «Агентства Бизнес Новостей», на показатели пассажиропотока Пулково никак не повлияет запуск аэропорта в Левашово, который сможет взять на себя лишь 5% всех рейсов.

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Отмечается, что строители создадут в Левашово хорошее по качеству сооружение.

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