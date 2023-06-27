Общество 27 июня 2023, 13:36 Более 175 тысяч человек посетили праздник Сабантуй в Казани

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Ежегодный народный праздник Сабантуй в городе Казани посетили более 175 тысяч человек. Об этом рассказал мэр города Ильсур Метшин, сообщил со ссылкой на сайт inkazan.ru.

Отмечается, что на площадке в поселке Мирном собралось свыше 110 тыс. гостей. Мэр города поблагодарил всех организаторов мероприятия и представителей делегаций, приехавших из других районов республики.

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Как сообщил RT, никаких правонарушений в ходе праздника не было, что говорит о высокой культуре многонационального народа.