Общество 05 апреля 2023, 18:12 Более 17 тысяч заявок поступило на конкурс «Лидеры России» в первый же день Организаторы конкурса управленцев «Лидеры России» получили 17,5 тысяч заявок в первый день Фото: freepik.com

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Организаторы конкурса управленцев «Лидеры России» в первый день регистрации получили 17,5 тысячи заявок на участие. Об этом представителям прессы рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», исполняющий обязанности ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров. Его процитировал ТАСС.

По его словам, такое количество желающих поучаствовать в проекте подтверждает высокий интерес к нему.

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«По-прежнему много талантливых управленцев, которые хотят проверить себя, которые хотят повысить уровень своих знаний и, может быть, какие-то новые карьерные ступеньки сделать в своей судьбе», — добавил Комиссаров.

Регистрация на пятый сезон конкурса стартовала вчера на сайте лидерыроссии.рф. Участвовать могут руководители из России и других государств в возрасте до 55 лет, имеющие не менее двух лет управленческого опыта. Заявки принимаются до 14 мая.

Алексей Комиссаров подчеркнул, что участники, выполнив предложенные им задания, смогут продемонстрировать знания в сферах, в которых трудятся: здравоохранении, госуправлении, промышленности, IT и других. Партнеры конкурса подберут лучших управленцев и пригласят их на работу.

Среди призов — грант на миллион рублей на обучение. А иностранные граждане, победившие в конкурсе, смогут получить российское гражданство по упрощенной схеме.