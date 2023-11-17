Общество 17 ноября 2023, 14:26 Более 17 тысяч пар развелись в Башкирии в 2022 году

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За последние годы увеличилось число разводов в Башкирии. За прошлый год к процедуре расторжения брака обратились более 17 тысяч пар, что составляет 4,2 случая разводов на 1000 человек, сообщил сайт mkset.ru.

В 2020 и 2021 годах развелись 14 тысяч и 16 тысяч пар соответственно.

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Отмечается, что максимальное количество разводов за последние годы было зафиксировано в 2003 и 2004 годах и составило 25 тысяч и 23 тысячи соответственно, или 6,2 и 5,7 случая на 1000 человек.