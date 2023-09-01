Общество 01 сентября 2023, 17:30 Более 17 тысяч детей отправились в первый класс в Белгородской области

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В этом учебном году в Белгородской области школьный порог переступили около 17,8 тысячи первоклассников. Об этом сообщил сайт bel.ru.

По данным Белгородстата, среди первоклассников — девять тысяч мальчиков и восемь тысяч девочек. Всего на данный момент в регионе проживают чуть более 282 тысяч детей.

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Отмечается, что в Белгороде в этом году в первые классы отправились 3,6 тысячи детей, учебный год начался в очном формате.