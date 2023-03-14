Общество 14 марта 2023, 15:38 Более 160 тысяч собак привили от бешенства в Петербурге

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В Санкт-Петербурге прививки от бешенства получили более 160 тысяч собак. Об этом сообщил начальник Управления ветеринарии Санкт‑Петербурга Юрий Андреев в разговоре с «Петербургским дневником».

По словам специалиста, сотрудники ветеринарных служб привили от бешенства каждую вторую домашнюю собаку.

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Андреев подчеркнул, что те хозяева, которые регулярно дрессируют своих питомцев, приходят на прививки в ветклиники одними из первых.

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