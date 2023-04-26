Общество 26 апреля 2023, 14:43 Более 160 тысяч ресурсов с фейками об СВО заблокировали в России Роскомнадзор заблокировал более 160 тысяч ресурсов с фейками о спецоперации РИА «Новости»

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Свыше 160 тысяч ресурсов с фейками о ходе проведения спецоперации заблокировал Роскомнадзор с 24 февраля 2022 года. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Более 160 000 ресурсов с фейками о ходе СВО заблокировал Роскомнадзор», — уточнили в публикации.

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В ведомстве обратили внимание, что противник стремится перенасытить информационное поле фейками, чтобы создать параллельную реальность и заставить пользователей отказаться от критического мышления.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что также удалось заблокировать 4300 пиратских видеосервисов, которые распространяли рекламу с фейками об СВО, и почти 3500 «зеркал» сайтов антироссийской направленности.

«Менее трех часов проходит от момента выявления „зеркального“ ресурса до его блокировки», — заключили в ведомстве.

Ранее Минцифры России ответило на слухи о блокировке «Википедии».