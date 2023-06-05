05 июня 2023, 10:40
Более 160 территорий школ и детсадов благоустроят в Москве за лето
Мэр Собянин: за лето в Москве благоустроят более 160 территорий школ и детсадов
Во время летних каникул в столице благоустроят больше 160 территорий школ и детских садов, сообщил в своем Telegram-канале Сергей Собянин.
Территории будут открыты для местных жителей, их оснастят видеонаблюдением.
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«Обновим футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, зоны для воркаута, пешеходные дорожки, детские площадки, высадим деревья», — рассказал мэр.
При проектировании дворов будут учитывать квартальный подход.
Этим летом продолжат благоустройство Бегового района, в той же стилистике обновят территорию школы-интерната № 52 на улице Расковой: разобьют цветники, откроют несколько спортивных и детских зон.
На западе города приведут в порядок территории детских садиков школы № 1584 и смежных с ними дворов в микрорайоне Фили-Кунцево.
На северо-востоке обновят семь больших школьных стадионов, включая те, что находятся на территории школы № 956 в Южном Медведкове и школы № 1412 в Бибирево.
Самым крупным объектом на востоке будет территория у колледжа № 23 в районе Ивановское, где сделают большую игровую зону, стадион с полем для игры в футбол, трибунами и беговой дорожкой, памп-трек и площадку для стритбола и игры в бочче.
В Мещанском районе у школы № 2107 обновят спортплощадки и сделают миниатюру проезжей части со светофорами и знаками, чтобы малыши могли учить ПДД.
С 2021 года в Москве благоустроено 600 территорий школ и детских садов.
Благоустройство
Школы
Детские сады
Сергей Собянин
Москва 2023
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