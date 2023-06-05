Общество 05 июня 2023, 10:40 Более 160 территорий школ и детсадов благоустроят в Москве за лето Мэр Собянин: за лето в Москве благоустроят более 160 территорий школ и детсадов

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Во время летних каникул в столице благоустроят больше 160 территорий школ и детских садов, сообщил в своем Telegram-канале Сергей Собянин.

Территории будут открыты для местных жителей, их оснастят видеонаблюдением.

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«Обновим футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, зоны для воркаута, пешеходные дорожки, детские площадки, высадим деревья», — рассказал мэр.

При проектировании дворов будут учитывать квартальный подход.

Этим летом продолжат благоустройство Бегового района, в той же стилистике обновят территорию школы-интерната № 52 на улице Расковой: разобьют цветники, откроют несколько спортивных и детских зон.

На западе города приведут в порядок территории детских садиков школы № 1584 и смежных с ними дворов в микрорайоне Фили-Кунцево.

На северо-востоке обновят семь больших школьных стадионов, включая те, что находятся на территории школы № 956 в Южном Медведкове и школы № 1412 в Бибирево.

Самым крупным объектом на востоке будет территория у колледжа № 23 в районе Ивановское, где сделают большую игровую зону, стадион с полем для игры в футбол, трибунами и беговой дорожкой, памп-трек и площадку для стритбола и игры в бочче.

В Мещанском районе у школы № 2107 обновят спортплощадки и сделают миниатюру проезжей части со светофорами и знаками, чтобы малыши могли учить ПДД.

С 2021 года в Москве благоустроено 600 территорий школ и детских садов.