12 сентября 2023, 17:18
Более 160 нижегородцев заболели мышиной лихорадкой в 2023 году
В Нижегородской области в этом году геморрагической лихорадкой заболел 161 человек. Об этом рассказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова, сообщила «Нижегородская правда».
По словам эксперта, уровень заболеваемости не превышает средний показатель — в прошлом году мышиной лихорадкой заразились 158 нижегородцев. Большинство людей инфицируются во время уборочного сезона на дачах.
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Отмечается, что геморрагическая лихорадка не привязана к одной территории и зафиксирована в разных районах региона.
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