Общество 12 сентября 2023, 17:18 Более 160 нижегородцев заболели мышиной лихорадкой в 2023 году

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В Нижегородской области в этом году геморрагической лихорадкой заболел 161 человек. Об этом рассказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова, сообщила «Нижегородская правда».

По словам эксперта, уровень заболеваемости не превышает средний показатель — в прошлом году мышиной лихорадкой заразились 158 нижегородцев. Большинство людей инфицируются во время уборочного сезона на дачах.

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Отмечается, что геморрагическая лихорадка не привязана к одной территории и зафиксирована в разных районах региона.