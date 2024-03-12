Общество 12 марта 2024, 17:35 Более 16 тысяч жителей Пензы поучаствовали в зимней оздоровительной кампании

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Мэр Пензы Александр Басенко в своем Telegram-канале подвел итоги зимней оздоровительной кампании. По его словам, в ней поучаствовали более 16 тысяч горожан, написала «Пенза-пресс».

Этой зимой в городе было залито более 30 катков, в том числе 13 хоккейных площадок. Протяженность лыжных трасс составила 33,4 километра. Горожане чаще всего собирались на стадионе «Снежинка», Олимпийской аллее и велолыжероллерной трассе в Ахунах.

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С декабря по март в городе провели 76 спортивных мероприятий, добавил Басенко.