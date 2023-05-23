Общество 23 мая 2023, 10:31 Более 16 тысяч открыток «Литературной почты» отправили из Петербурга в разные регионы России

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С Дворцовой площади Санкт-Петербурга за четыре дня работы Книжного салона отправили более 16 тысяч открыток «Литературной почты» в разные регионы России. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Свои послания с помощью «Почты России» отправили вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин, писатели Ася Лавринович и Екатерина Рождественская, коллектив Piterville.

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Отмечается, что рисунки для открыток создали участники детского конкурса «Приключение буквы в Санкт-Петербурге».