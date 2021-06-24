Более 16 тысяч мутаций коронавируса выявили в России

На территории России циркулирует 16 003 мутации коронавируса. Об этом заявил директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

«Обнаружено 16 003 потенциальные мутации», — приводит РИА «Новости» слова Максютова в презентации к выступлению на конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности». Ученый подчеркнул, что противостоять такому многообразию коронавирусов может только масштабная вакцинация.

В начале июня эпидемическая обстановка в России резко ухудшилась. После введения в некоторых регионах новых ковидных мер темп прививочной кампании, которая началась в стране еще в декабре, увеличился почти в два раза. Люди стали активно записываться на вакцинацию на сайте госуслуг.

Руководство нескольких субъектов приняло решение об обязательных прививках для сотрудников сферы обслуживания. В Москве отказников предупредили об отстранении от работы, лишении зарплаты и отпуска. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что вакцинация в России по-прежнему остается добровольной, а те, кого обязали сделать укол, могут поменять работу, если не хотят прививаться.