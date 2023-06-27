Общество 27 июня 2023, 15:33 Более 16 тысяч квартир остались без света из-за аварии во Владивостоке

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Авария на трех подстанциях произошла в городе Владивостоке. Это привело к отключению подачи электричества в 16 тысячах квартир, сообщили на сайте телеканала ОТР.

Всего без света остались жильцы 81 многоквартирного дома в Первореченском, Советском и Ленинском районах города. Аварийные бригады уже начали ремонтные работы.

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Отмечается, что по факту массового отключения электроэнергии прокуратура Приморского края организовала проверку.