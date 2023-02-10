Общество 10 февраля 2023, 14:55 Более 16 гектаров прибрежных территорий приведут в порядок в Салехарде и Лабытнанги

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Участок берега площадью 6,61 гектара очистят от мусора в Салехарде. Территория обозначена от речного вокзала до нефтебазы, написал «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

В Лабытнанги рабочие вывезут отходы с трех прибрежных участков площадью около 10 гектаров.

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Всего за 2022 год с берегов ямальских водоемов вывезли более 52 тысяч кубов мусора.

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