Более 1500 пар поженятся в красивые даты февраля в Москве

Более 1,5 тысячи пар поженятся в Москве в второго, 20 и 22 февраля. Больше всего заявлений подано на 20.02.2020.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе столичных ЗАГСов. Там отметили, что первая красивая дата выпадает на воскресенье — в этот день у отделов ЗАГС и Дворцов Бракосочетания официальный выходной.

«Но молодожены смогут зарегистрировать брак во Дворцах бракосочетания № 1 и № 3, которые работают ежедневно, а также во Дворце бракосочетания № 5, Гагаринском и Шипиловском отделах ЗАГС, которые были открыты дополнительно. Всего на 02.02.20 подано более 160 заявлений», — сообщил собеседник агентства.

Заявлений на бракосочетание 20 февраля подано в разы больше — более 1000 пар выбрали этот день для свадьбы. Дата приходится на четверг, а значит торжественные регистрации брака можно провести только в Дворцах Бракосочетание.Однако не стоит расстраиваться -из-за того, что дата пользуется такой популярностью у пар, церемонии проведут и в ЗАГСах.

22 февраля выпадает на субботу, а значит, заключить брак можно в отделениях ЗАГС, во Дворцах бракосочетаний, а также на новых площадках для регистрации.

«Торжественные церемонии будут проходить в особняке „Роял“, в башне Меркурий „Меркури-Спейс“, в ресторане „Романтик“ и Московском планетарии», — добавили в пресс-службе.

В этот день свадьбу планируют сыграть более 750 пар.