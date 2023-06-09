Общество 09 июня 2023, 07:48 Более 1500 человек спасли в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС Спасатели МЧС эвакуировали более 1500 жителей Херсонщины после ЧП на Каховской ГЭС

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Спасатели эвакуировали 1534 жителей Херсонской области из-за потопа, случившегося после катастрофы на Каховской ГЭС. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Спасатели МЧС России спасли 1534 человека, из них 154 ребенка. Всего эвакуировано 5133 человек, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан», — сказано в сообщении.

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Ведомство подчеркнуло, что оказывает людям всестороннюю помощь. Министерство продолжает увеличивать силы и средства для ликвидации последствий ЧС в регионе.

Сейчас там находится свыше 190 спасателей, 66 единиц высокопроходимой техники. В частности, в их распоряжении остаются 25 плавсрдеств. Аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Севастополю, Ростовской области, Тульского и Донского спасательных центров приведены в полную готовность.

Каховская ГЭС была разрушена в результате ударов по ней в ночь на 6 июня. Из-за этого начался нерегулируемый сброс воды, многие населенные пункты оказались подтоплены.