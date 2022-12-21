Общество 21 декабря 2022, 15:55 Более 150 тысяч старшеклассников прошли подготовку в центрах военно-патриотического воспитания Глава Минобороны Шойгу: военно-патриотическое движение «Юнармия» охватило все регионы РФ

Читать 360tv в

Порядка 150 тысяч старшеклассников прошли подготовку в 88 центрах военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Также он сообщил, что военно-патриотическое движение «Юнармия» охватило все российские регионы. Оно объединило свыше 1,2 миллиона детей и подростков.

Реклама

«Продолжена системная работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Ее ядром является движение „Юнармия“», — сказал Шойгу.

Реклама

Ведомство выступило за постепенное увеличение призывного возраста в стране с 18 лет до 21 года. Предельную планку необходимо повысить до 30 лет, пояснил глава Минобороны. По его словам, жителям страны нужно предоставить возможность поступать по желанию на военную службу по контракту.

Частичная мобилизация стала оценкой зрелости отечественного общества и серьезным испытанием для России и Вооруженных сил. Шойгу напомнил, что последний раз такие мероприятия проводились во время Великой Отечественной войны, поэтому система была не полностью готова и показала свои трудности.