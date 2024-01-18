Общество 18 января 2024, 19:55 Более 150 тысяч московских водителей не пропустили пешеходов в 2023 году ГИБДД: в Москве пресекли 154 тыс. нарушений за непропуск пешеходов за 2023 год Freepik

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Сотрудники Госавтоинспекции пресекли более 154 тысяч нарушений, когда водители не пропускали пешеходов, в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«Профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, предупреждения и пресечения нарушений правил перехода проезжей части является одним из приоритетных направлений деятельности Госавтоинспекции», — подчеркнули в ведомстве.

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Кроме того, по данным пресс-службы, пешеходы совершили более 121 тысячи нарушений правил дорожного движения

В ведомстве обратились к водителям, напомнив правила дорожного движения: приближаясь к пешеходному переходу, необходимо сбавить скорость и уступить дорогу пешеходам, если она находятся у перехода. Пешеходов также попросили быть аккуратными.