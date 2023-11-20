Общество 20 ноября 2023, 19:59 Более 150 соцобъетов построят в Новосибирской области до конца года

Читать 360tv в

В Новосибирской области в ближайшие три года планируют построить более 150 социальных объектов. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На эти цели из бюджета выделят 77 миллиардов рублей. Отмечается, что последние 15 лет в регионе появилось порядка 300 значимых соцобъектов. В частности, речь идет о перинатальном центре, волейбольном центре «Локомотив-Арена» и новом ЛДС «Сибирь-Арена».

Авторы: