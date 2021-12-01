Более 150 потерявшихся питомцев нашли хозяев через сервис на mos.ru

Сервис по поиску домашних животных на mos.ru работает ровно год. За это время он помог найти более 150 потерявшихся собак и кошек. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

В общей сложности за год там разместили 1300 объявлений о потерявшихся питомцах.

Чтобы подать заявку, нужно зайти в раздел «Животные и окружающий мир» и выбрать «Поиск животных».

«Сервис работает по принципу электронной доски объявлений: позволяет обмениваться информацией о пропавших и найденных животных», — пояснили в пресс-службе Департамента информационных технологий.