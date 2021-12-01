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    01 декабря 2021, 14:52

    Более 150 потерявшихся питомцев нашли хозяев через сервис на mos.ru

    Дарья Морозова

    Сервис по поиску домашних животных на mos.ru работает ровно год. За это время он помог найти более 150 потерявшихся собак и кошек. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    В общей сложности за год там разместили 1300 объявлений о потерявшихся питомцах.

    Чтобы подать заявку, нужно зайти в раздел «Животные и окружающий мир» и выбрать «Поиск животных».

    «Сервис работает по принципу электронной доски объявлений: позволяет обмениваться информацией о пропавших и найденных животных», — пояснили в пресс-службе Департамента информационных технологий.