Более 150 наркопреступлений раскрыли в Котельниках за три месяца

Благодаря программе «Безопасный регион» в подмосковных Котельниках появились камеры видеонаблюдения во дворах, на детских площадках и других местах.

Пятьдесят камер и Котельники, как на ладони. Эти глаза каждый момент времени следят за безопасностью города. Одно движение пальцем, и мы видим автовокзал, метро, стадион. Правда, теперь работы у полиции прибавилось. По камерам отследили хитрую схему торговцев на незаконной барахолке.

Безопасность — важный вопрос для жителей. Ранее, губернатор Московской области дал поручение Роману Каратаеву разработать эффективную систему видеонаблюдения. В этот день заместитель председателя правительства убедился — программа «Безопасный регион» работает. Но подчеркнул — есть, к чему стремиться.

«Надо, конечно, при возможности наращивать количество видеокамер. Мы у полицейских всегда спрашиваем: сколько вам камер нужно? Говорит, ну, чем больше — тем лучше», — сказал Роман Каратаев, заместитель председателя правительства Московской области.

Наркотики — главная тема заседания, точнее, борьба с ними. Администрация Дзержинского, Люберец Жуковского и другие — у каждого с собой решение проблемы.

Чиновники признают: один из самых популярных видов распространения наркотиков — это закладки. Ни один двор, ни одна детская площадка не застрахованы от того, чтобы стать рынком наркоторговли.

Благодаря видеонаблюдению поймано более 150 нарконарушителей. Так как же все-таки борются власти города с этим ядом?

«Мы с представителями общественности и сотрудниками полиции проводим рейды на тех территориях, где закладки эти присутствуют. Теперь, помимо едино диспетчерской службы, оперативной части в полиции, служащий ЦУРа местного могут отслеживать самые фонящие территории», — сказал Андрей Булгаков, глава г.о. Котельники.