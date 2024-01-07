Общество 07 января 2024, 18:33 Более 150 машин застряли на границе Калининграда с Польшей РИА «Новости»: 150 машин стоят в очереди на границе Калининграда с Польшей РИА «Новости»

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На пункте пропуска автомобилей на границе Калининградской области с Польшей в настоящее время находятся 150 автомобилей. Об этот РИА «Новости» сообщили в пресс-службе региональной таможни.

Очередь на КПП «Мамоново-2» начала образовываться еще 6 января, там стояли порядка 130 легковушек. На следующее утро польская сторона начала очень медленно принимать автомобили, а в период с 08:00 до 09:00 границу не пересек ни один автомобиль.

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«Калининградские таможенники за сутки оформили 512 транспортных средств на выезд. Однако можно было оформить гораздо больше, если бы сопредельная сторона начала работать оперативнее. Только около КПП на выезд из России стоят около 150 машин, они продолжают подъезжать», — заявили в пресс-службе.

Секретарь таможни отметила, что от польской стороны не поступали разъяснения о причинах замедления пропуска автомобилей. По ее словам, на российской стороне машины выпускают спустя несколько минут.

В конце декабря на границе Калининградской области с Польшей также образовалась пробка. В очереди стояли порядка 300 автомобилей.