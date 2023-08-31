31 августа 2023, 13:21
Более 150 крупных мероприятий запланировали в Москве ко Дню города
Более 150 мероприятий пройдет в Москве в День города 9 и 10 сентября
В следующие выходные, 9 и 10 сентября, в столице пройдет День города. В честь этого события в Москве запланировали более 150 крупных мероприятий. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.
Праздник начнется концертом на Большой спортивной арене «Лужников» в 18:00. Вход — свободный. Выступать на сцене с известными хитами будут и 10 сентября. Также на улицах столицы пройдут концерты классической музыки и фестиваль «Добрая Москва».
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Кроме этого, площадками фестиваля станут парки, сады «Эрмитаж» и имени Баумана, территория усадьбы Воронцово и другие места отдыха. Тремя центральными пространствами будут «Музеон», Цветной бульвар и Поклонная гора.
Также праздничные мероприятия пройдут в Зеленограде, Троицке, Ново-Переделкине и поселении Московский.
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Москва 2023
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