Общество 31 августа 2023, 13:21 Более 150 крупных мероприятий запланировали в Москве ко Дню города Более 150 мероприятий пройдет в Москве в День города 9 и 10 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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В следующие выходные, 9 и 10 сентября, в столице пройдет День города. В честь этого события в Москве запланировали более 150 крупных мероприятий. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Праздник начнется концертом на Большой спортивной арене «Лужников» в 18:00. Вход — свободный. Выступать на сцене с известными хитами будут и 10 сентября. Также на улицах столицы пройдут концерты классической музыки и фестиваль «Добрая Москва».

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Кроме этого, площадками фестиваля станут парки, сады «Эрмитаж» и имени Баумана, территория усадьбы Воронцово и другие места отдыха. Тремя центральными пространствами будут «Музеон», Цветной бульвар и Поклонная гора.

Также праздничные мероприятия пройдут в Зеленограде, Троицке, Ново-Переделкине и поселении Московский.

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