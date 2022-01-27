Более 150 ямальских предпринимателей захотели стать резидентами Арктической зоны

Получить статус резидента Арктической зоны захотели 153 ямальских предпринимателя — именно столько зарегистрировали заявок. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Резиденты Арктической зоны получают приоритетное право на получение земельного участка, субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам, налоговые льготы, а также возмещение расходов по уплате страховых взносов.

Сейчас Ямал по количеству резидентов занимает четвертое место в списке регионов Арктической зоны.