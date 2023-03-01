Общество 01 марта 2023, 22:42 Более 150 дорог восстановили в ДНР Пушилин: в ДНР восстановили 157 дорог общего пользования

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Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике восстановили более 150 дорог общего пользования. В дальнейшем запланирован целый комплекс развития дорожной сети, написал глава региона в своем Telegram-канале.

Политик сообщил, что обсудил строительство дорог и развитие инфраструктуры в республике на встрече с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным, замминистра транспорта Андреем Костюком и начальником Главного управления по обеспечению БДД МВД Михаилом Черниковым.

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«В ДНР уже восстановлено 157 дорог общего пользования. В планах дальнейшее развитие улично-дорожной сети и городского общественного транспорта, опорной сети автодорог и проведение мероприятий по снижению аварийности на дорогах», — сообщил Пушилин.

На встрече затронули вопрос по увеличению пропускной способности КПП между ДНР и Ростовской областью. Вместе с Файзуллиным врио главы республики обсудил проект программы социально-экономического развития региона. Документ разработали в сжатые сроки совместно с Минстроем по поручению президента России Владимира Путина.

«Программа должна обеспечить достижение уровня среднероссийских показателей качества жизни для жителей республики и общероссийского уровня социально-экономического развития к 2030 году», — пояснил значение документа Пушилин.

Власти ДНР в феврале представили программу социально-экономического развития региона до 2030 года вице-премьеру Марату Хуснуллину. Главная ее цель — добиться возвращения в республику ее жителей.

Ранее мэр Мариуполя Олег Моргун сообщил, что четверть разрушенных домов в городе восстановят уже в 2023 году. По его словам, город посетил вице-премьер России Марат Хуснуллин, после чего была поставлена задача срочно приступить к восстановлению частного сектора.